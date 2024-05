Video von Angriff kursiert im Netz Sechs Verletzte nach Messerattacke in Mannheim – Polizist schwebt in Lebensgefahr

Mannheim · Mitten in der Mannheimer Innenstadt greift ein Mann am Freitag mehrere Menschen mit einem Messer an. Die Polizei stoppte den Angreifer mit mindestens einem Schuss.

31.05.2024 , 18:47 Uhr

13 Bilder Bilder zeigen Tatort – Messerangriff in Mannheim mit mehreren Verletzten 13 Bilder Foto: dpa/Rene Priebe

Von SZ Redaktion und dpa

Bei einem Einsatz auf dem Mannheimer Marktplatz hat die Polizei einen Angreifer niedergeschossen. Der Mann wurde dabei nach Polizeiangaben vom Freitag verletzt. Er hatte zuvor mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen und verletzt. Messerangriff in Mannheim: Polizist lebensgefährlich verletzt Wie Staatsanwaltschaft, Polizei und Landeskriminalamt am Freitag in Mannheim mitteilten, sind fünf Angehörige der Bewegung verletzt worden, zudem habe der Angreifer einen Polizeibeamten mehrmals von hinten in den Bereich des Kopfes gestochen. Dieser wurde laut Informationen aus Sicherheitskreisen lebensgefährlich verletzt. Er werde aktuell operiert. Ein anderer Polizist schoss demnach auf den Angreifer, der dabei ebenfalls verletzt wurde. Alle Verletzten wurden den Angaben zufolge in Krankenhäuser eingeliefert, wo einige von ihnen notoperiert werden mussten. Von dem Angriff auf dem Marktplatz kursiert im Netz ein Video. In diesem ist zu sehen, wie der Angreifer mehrfach mit einem Messer auf Menschen einsticht. Im weiteren Verlauf zeigt das Video, wie ein Polizeibeamter auf den Angreifer schießt und der Mann anschließend von mehreren Beamten auf dem Boden fixiert wird. Angriff soll Anti-Islam-Aktivisten Michael Stürzenberger gegolten haben Medienberichten zufolge soll der Angriff dem Anti-Islam-Aktivisten Michael Stürzenberger gegolten haben. Dessen Gruppierung Pax Europa berichtete auf ihrer Internetseite, dass Stürzenberger unter den Verletzten sei. Stürzenberger und sein Umfeld innerhalb der PAX-Europa-Bewegung werden von den Behörden etwa in Bayern dem Bereich der verfassungsschutzrelevanten Islamfeindlichkeit zugeordnet. Stürzenberger betätigte sich demnach in der Vergangenheit immer wieder etwa als Versammlungsleiter für PAX Europa. Ebenfalls trat er als Autor auf der rechtsextremistischen Website Political Incorrect in Erscheinung. Er verbreite „islamfeindliche Äußerungen“, hieß es auf der Internetseite der bayerischen Informationsstelle gegen Extremismus. Nach Darstellung von Stefanie Kizina, Schatzmeisterin von Pax Europa, wurde bei dem Angriff das Pax-Europa-Vorstandsmitglied Michael Stürzenberger verletzt. „Er wurde am Bein und im Gesicht getroffen, wird notoperiert. Lebensgefahr besteht offenbar nicht“, sagte die Schatzmeisterin der „Bild“-Zeitung. Einen Zusammenhang des Angriffs mit der Veranstaltung von Pax Europa konnte die Polizei zunächst nicht bestätigen. 66-Jährige lebensgefährlich verletzt – Feuerwehr nennt Details zum Großeinsatz in Neunkirchen Haus unbewohnbar 66-Jährige lebensgefährlich verletzt – Feuerwehr nennt Details zum Großeinsatz in Neunkirchen Geschönte Kriminalstatistik im Saarland – Kriminalbeamter erklärt die Schwachstellen Polizeiliche Kriminalstatistik 2023 Geschönte Kriminalstatistik im Saarland – Kriminalbeamter erklärt die Schwachstellen Staatsschutz ermittelt Die Identität des Angreifers sei derzeit noch ungeklärt, hieß es in der gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Landeskriminalamts (LKA). Der Staatsschutz übernahm demnach in Zusammenarbeit mit dem LKA und dem Polizeipräsidium Mannheim die Ermittlungen. Ein Sprecher der Mannheimer Polizei sagte dem Sender Welt, über die Motive des Verdächtigen könnten die Ermittler noch keine Angaben machen. „Derzeit können wir dazu nichts sagen“, sagte er. Ob die Messerattacke einen politischen Hintergrund habe, sei Gegenstand der Ermittlungen. „Das muss von langer Hand geplant worden sein.“ Rettungskräfte und auch ein Rettungshubschrauber seien im Einsatz, sagte die Polizeisprecherin. Der Marktplatz sei abgesperrt worden, zudem seien Sichtschutzwände aufgebaut worden. Der Mannheimer Marktplatz befindet sich mitten in der Innenstadt der 300.000-Einwohner-Stadt im Norden Baden-Württembergs. Nach Angaben der islamkritischen Bewegung Pax Europa ereignete sich der Messerangriff auf dem Mannheimer Marktplatz im Umfeld einer Veranstaltung der Organisation. „Der Angriff geschah, bevor die Veranstaltung überhaupt losging, das muss von langer Hand geplant worden sein“, sagte Kizina, der „Bild“-Zeitung. Eine Sprecherin der Stadt Mannheim bestätigte, dass die Organisation für Freitagvormittag eine Veranstaltung auf dem Marktplatz angemeldet hatte. Scholz und Faeser zeigen sich nach Tat erschüttert Kanzler Olaf Scholz hat sich erschüttert gezeigt über die Gewalttat in Mannheim. „Die Bilder aus Mannheim sind furchtbar“, schrieb der SPD-Politiker am Freitag auf Twitter. „Mehrere Personen sind von einem Attentäter schwer verletzt worden. Meine Gedanken sind bei den Opfern. Gewalt ist absolut inakzeptabel in unserer Demokratie. Der Täter muss streng bestraft werden.“ Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sprach von einem schrecklichen Verbrechen. „Die Bilder dieser brutalen Gewalttat sind erschütternd.“ Sie wünsche den Opfern, dass sie wieder vollständig genesen könnten. „Meine Gedanken sind insbesondere auch bei dem durch Messerstiche schwerverletzten Polizeibeamten. Den Polizeikräften, die sofort eingeschritten sind, und den Ärzten und Rettungskräften, die um das Leben der Opfer dieser furchtbaren Tat kämpfen, danke ich sehr herzlich.“ Die Ermittlungen würden die Hintergründe der Tat aufklären, insbesondere den Hintergrund und die Motive des Täters, schrieb Faeser. „Wenn die Ermittlungen ein islamistisches Motiv ergeben, dann wäre das eine erneute Bestätigung der großen Gefahr durch islamistische Gewalttaten, vor der wir gewarnt haben.“ Hier geht es zur Bilderstrecke: Bilder zeigen Tatort – Messerangriff in Mannheim mit mehreren Verletzten

(dpa)