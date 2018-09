Do legst die nieder! Lieb-Gaudi für fesche Madl und Buam

FOTO: Unternehmen / PR

Über das Coiffeur Team Lieb

Die kompetenten und top ausgebildeten Friseure wissen, was zu jedem einzelnen Typ passt und beraten den Kunden selbstverständlich umfassend.

Das Coiffeur Team Lieb hat in seinen Salons drei Preis-Leistungsteams, die ihren Beruf mit Freude ausüben und sich ständig weiterbilden, damit die Kunden vollkommen zufrieden sind: Topteam, Stylistenteam und Juniorteam. Der Kunde wählt sein Preis-Leistungsteam selbst.

Im Topteam arbeiten für Sie Friseurmeister/innen und Friseure/innen mit langjähriger Berufserfahrung und der Spezialausbildung Master of Beauty®. Im Stylistenteam arbeiten für Sie Friseure/innen mit mehrjähriger Berufserfahrung und der Spezialausbildung Typ- und Frisurenberater. Im Juniorteam arbeiten für Sie unsere ständig geschulten, besonders talentierten Auszubildenden. Sie durchlaufen in unserem Unternehmen jährlich Spezialausbildungen in 6 Fachseminaren und schließen diese mit internen Prüfungen ab. Unsere Junior-Stylisten genießen somit eine erstklassige Ausbildung bei unseren Friseuren und Friseurmeistern.

Jeder Mitarbeiter hat die Chance nach erfolgreich abgelegten, betriebsinternen Prüfungen, vom Auszubildenden über Junior-Team, Stylisten-Team, Top-Team zum Fachbereichsleiter, Salonleiter und Partner im Unternehmen aufzusteigen. Im firmeneigenen Lieb-Schulungscenter erhalten die engagierten Mitarbeiter folgende Spezialausbildungen:

Pivot Point Hairdesigner

Master of Color

gepr. Typ- und Frisurenberater

Favorite Colors® Berater

Master of Beauty®

Nach Ablegen all dieser Prüfungen erhält der Mitarbeiter den verdienten Titel "Master of Beauty®". Diese excellente Ausbildung erhalten sie nur beim Coiffeur Team Lieb.

Das Coiffeur Team Lieb ist an sechs Standorten zu finden: Merzig, Neunkirchen, Saarbrücken, St. Ingbert, St. Wendel und Winterbach. Der Hauptsitz des Unternehmens in ist St. Wendel.

Coiffeur Team Lieb

Winterbacher Str. 11

D-66606 St. Wendel

E-Mail: lieb@lieb-friseur.de

Internet: www.lieb-friseur.de

Facebook: Coiffeur-Team Lieb