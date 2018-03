22. Saar-LorLux Tourismusbörse lädt in Stadthalle ein

Am Samstag um 11 Uhr wird die Ministerin die Messe offiziell eröffnen. Zwischen 10 und 11 Uhr lädt die Bergkapelle St. Ingbert vor der Stadthalle zu einem Platzkonzert ein. Mehr als 120 Reiseexperten präsentieren ihre aktuellen Angebote rund um den Kurzurlaub, sowie zu Tages-, Städte- und Erlebnisreisen. So sind auf der SaarLorLux Tourismusbörse unter anderem Tourismusregionen, Städte, Gemeinden und kulturelle Einrichtungen, Hotels, Busunternehmen und Reiseveranstalter, sowie auch Organisatoren von Gruppenreisen, Vereins- oder Betriebsausflügen vor Ort. Die Saar-LorLux Tourismusbörse bietet für die Besucher einen optimalen Überblick, Informationen, Kontakte und Buchungsmöglichkeiten direkt vor Ort. Die Messe ist an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet und der Eintritt ist frei.

In St. Ingbert ist was los! – Biosphärenmarkt, Führung und verkaufsoffener Sonntag mit Autoschau

Rund um die SaarLorLux Tourismusbörse hat sich ein richtiges „Erlebniswochenende“ in St. Ingbert entwickelt. Nicht alltägliche Einblicke in die über 280-jährige Geschichte der Alten Schmelz erhalten die Teilnehmer der Entdeckungtour mit Dr. Susanne Nimmesgern am Sonntag um 15 Uhr am Konsumgebäude auf der Alten Schmelz. Zu den Führungen ist eine Anmeldung nicht erforderlich. Der Biosphärenmarkt im Kuppelsaal des Rathauses in unmittelbarer Nachbarschaft der Messe lädt ebenfalls an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr zu kulinarischen Genüssen aus der Region ein. Abgerundet wird das Erlebniswochenende in der Biosphärenstadt St. Ingbert mit dem verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr in der Innenstadt.

Genuss, Urlaub und Freizeitangebote in der Biosphäre Bliesgau

Die Saarpfalz-Touristik bietet in diesem Jahr wieder zahlreiche Wanderungen, Radtouren und Urlaubspauschalen in ihrer Broschüre „Urlaubs- und Freizeitangebote“ an. In diesem Jahr neu im Angebot sind zum Beispiel die Alpaka-Touren rund um Gräfinthal für große und kleine Tierfreunde ein unbedingtes Muss. Eine weitere Wandertour mit regionalen Produkten und einer „ZeitReise“ rund um das Altheimer Landleben wurde neu ins Programm aufgenommen.Natur- und Landschaftsführerin Heike Welker führt durch das Altheimer Landleben mit seinen schmucken Gärten, weiter über den Höhenrücken und den Wald mit seinen „Natur- und Kulturschätzen am Wegesrand“ und vorbei an einem rekonstruierten Keltenhäuschen mit Bienenwiese. Eine süße Verführung und nachhaltige Erfahrung verspricht das Tagesangebot „Erlebnis-Imkerei“. Bio-Imker Tilmann Wenzel sowie Natur- und Landschaftsführer Christoph Heck gewähren tolle Einblicke in die Welt der Bienen sowie in die Zusammenhänge des Ökosystems der Biosphäre. Die sieben Städte und Gemeinden der Saarpfalz werben ebenfalls mit ihren touristischen Anziehungspunkten, so zum Beispiel die beiden ehemaligen „Bergbaustädte" St. Ingbert und Bexbach mit ihren Besucherbergwerken Rischbachstollen und Saarländisches Bergbaumuseum im Blumengarten, jetzt mit Gulliverwelt 2.0, in Bexbach. Zurück in die Zeit der Römer und Kelten geht's am Informationsstand des Europäischen Kulturparks Bliesbruck-Reinheim. In die wilde Zeit der Ritter entführt uns die Burggemeinde Kirkel mit ihrem „Kirkeler Burgsommer", der alljährlich am Fuße der Burg veranstaltet wird. Die Naturbühne Gräfinthal mit ihrem aktuellen Programm präsentiert sich am Stand der Gemeinde Mandelbachtal. Hier erhalten die Besucher auch Einblicke in die bewegte Geschichte der Dörfer im Bliesgau. Im Konferenzraum präsentiert sich u.a. die Kreis- und Universitätsstadt Homburg mit Informationsmaterial zu den Schlossberghöhlen, dem Römermuseum Schwarzenacker und dem Keramikmarkt in der Innenstadt von Homburg. Am Stand von St. Ingbert erhält man Informationen über die zahlreichen Angebote vor Ort u.a. die Industriekulturtour: Kohle, Eisen, Glas und Bier. Die Barockstadt Blieskastel lockt unter dem Motto „Royall und Scheen“ die Gäste mit kulinarischen Stadtführungen, Nachtwächterrundgang und dem Uhrenmuseum „La Pendule“. Die Nachbarstadt Zweibrücken präsentiert sich auf der Messe mit barocken Entdeckertouren und dem Rosengarten. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub Saarland informiert an seinem Stand rund ums Rad mit Literatur und den verschiedensten Karten für Ausflüge in und ums Saarland.

Geheimtipps aus der Pfalz und dem Saarland

Das Pfälzer Bergland – Kuseler Musikantenland ist in diesem Jahr mit seinen Angeboten rund um Wandern, Radeln und Genießen auf der Messe. Das wohl bekannteste Produkt ist die Draisinen-Tour entlang der Glan. Am Informationsstand von „Geheim-Tipp die Pfalz“ werden die schönsten Angebote und Ausflugsziele in unserer Nachbarregion präsentiert, so zum Beispiel den Wildpark Silz – wo die Wölfe heulen oder Wandern im Dahner Felsenland . Der Donnersberg-Touristik-Verband informiert die Besucher u.a. über die abenteuerliche Bergbau-Erlebniswelt rund um das ehemalige Bergmannsdorf Imsbach. Hier kann neben Führungen im Besucherbergwerk „Weiße Grube“ auch die ehemalige Eisenerzgrube „Maria“ besichtigt werden. Das Kolpinghaus Falkenstein der Kolpingfamilie Rohrbach inmitten des schönen Pfälzer Berglandes präsentiert sich erstmalig auf der Messe. Die beiden Selbstversorgerhäuser bieten sich ideal für Familien-, Vereins- und Gruppenfreizeiten an. Im Hunsrück ganz oben, liegt Morbach. Das Urlaubs- und Freizeitangebot in und um Morbach kann sich sehen lassen. Historisches Highlight ist ohne Zweifel der Archäologiepark Belginum, ein Museum, das die Ergebnisse jahrzehntelanger archäologischer Ausgrabungen präsentiert. Ins Guinessbuch der Rekorde aufgenommen ist das Deutsche Telefon Museum mit der umfangreichsten Sammlung an Telefonapparaten, die interaktiv präsentiert werden. In unmittelbarer Nachbarschaft liegt der Ferienort Thalfang mit dem Hunsrückhaus am Erbeskopf. Hier befindet sich das Informationszentrum zum Naturpark Saar-Hunsrück und zum neuen Nationalpark Saar-Hunsrück mit interaktiver Ausstellung zur Natur des Hunsrücks. Das Birkenfelder Land liegt auch gleich um die Ecke mit dem „Sprudeldorf“ Schwollen und dem Ferienpark Hambachtal.

Am Gemeinschaftsstand der Tourismus Zentrale Saarland präsentieren sich wieder verschiedene saarländische Regionen und Leistungsträger mit ihren Freizeit- und Urlaubsangeboten, so zum Beispiel der Landkreis Neunkirchen, die Touristinformation der Kreisstadt Merzig und das Museum La Mine – Musée Les Mineurs Wendel.

Entschleunigung, Gesundheit und Badespaß

Die Johannesbad Fachklinik, Gesundheits- und Rehazentrum Saarschleife bietet ein breites Kur-, Therapie- und Wellness-Angebot in unmittelbarer Nachbarschaft zur Saarschleife in Orscholz. Das staatlich anerkannte Mineral- und Moorheilbad Bad Peterstal-Griesbach präsentiert sich in diesem Jahr wieder zusammen mit St. Ingberts Nachbarstadt Sulzbach, da beide Kommunen im Bereich Wandern sozusagen „länderübergreifend“ kooperieren. In Bad Peterstal-Griesbach sind es zum Beispiel die beiden Premiumwanderwege „Petertaler Schwarzwaldsteig“ und Griesbacher Wiesensteig“ und in Sulzbach der „Karl-May-Wanderweg“. Weitere Anregungen und Tipps rund um Gesundheit und Kur finden die Besucher in diesem Jahr am Informationsstand vom Wolftal mit dem bekannten Badeort Bad Rippoldsau-Schapbach. Über die verschiedenen Indikationen und Behandlungsmethoden im Gesundheitsbereich können sich die Besucher auch am Gemeinschaftsstand der MediClin Bliestal und Bosenberg Kliniken informieren. Wellness und Badespaß für die ganze Familie versprechen das blau in St. Ingbert und Das Bad in Merzig.

„Die Schwarzwaldmeile“ – bei den Besuchern sehr beliebt

Der Schwarzwald ist seit Jahren schon sehr stark auf der Touristikmesse mit seinen Angeboten vertreten. Der heilklimatische Kurort Freudenstadt mit seinem riesigen Marktplatz bietet für jeden Geschmack etwas, ob Spiel, Sport, Abenteuer, Ruhe und Entspannung hier findet jeder das Richtige. Dazu das abwechslungsreiche Stadtleben für Groß und Klein mit Kultur und Unterhaltungsangeboten in reinster Natur. In der Heimat des Bollenhutes im Kinzigtal laden zahlreiche, idyllische Orte zum Urlaubmachen ein. Das milde Klima beschert dem Kinzigtal nicht nur überdurchschnittlich viele Sonnentage, sondern sorgt auch dafür, dass die Natur hier früher als anderswo in all ihren Farben erblüht. Baiersbronn verspricht den „Wanderhimmel auf Erden“ mit einer Wanderhimmel Erlebniswoche und feinen Schwarzwaldschmankerln.

Wein und Genuß - Ausflugsziele in der Nachbarschaft

Im Herzen der Mittelmosel lädt die Wein- und Ferienregion Mittelmosel-Kondelwald Genießer und Aktive zum Verweilen ein. Schöne Rad- und Wandertouren entlang der Mosel und auf die Höhen bieten viel Abwechslung und traumhafte Blicke auf die idyllischen Moselorte. Auch die Wein- und Ferienregion Bernkastel-Kues lockt die Gäste u.a. mit einem Angebot Walk and Wine, ein Pauschalangebot mit schönen Wanderungen und Einblicken in die Welt des Weines in der WeinErlebnisWelt des Weinkulturellen Zentrums mit Weinprobe in der Vinothek. Das Hochwald Ferienland rund um Kell am See lädt zu einem naturverbundenen Urlaub rund um den Stausee ein. Weitere Attraktionen sind das Baumlabyrinth und der Barfußpfad am Schillinger See, der Knüppeldamm im Osburger Hochwald oder Burg Heid. „Tanz auf dem Vulkan“ – heiße Angebote aus der Eifel Die Vulkantherme informiert auf der Messe über die einzigartige Kombination von medizinischer Betreuung von Genuss und Erholung, von Wellness und Aktivurlaub- mit nachhaltiger Wirkung. Ein Angebot befasst sich mit dem Thema Wandern und Kochen – Wildes und Zahmes aus der Natur. Hier werden gesunde Eifelkräuter gesucht und anschließend in der Küche gemeinsam zubereitet. Den „Tanz auf dem Vulkan“ verspricht auch die Ferienregion Laacher See die mit dem Vulkanpark, dem Lavadom in Mendig, dem Eifelmuseum, dem Laacher See und dem Deutschen Schieferbergwerk Mayen auf der Messe interessante Ausflugsziele präsentiert.

Korbflechter, Bustouristik und Flughafen Saarbrücken

Unmittelbar vor den Toren von Lichtenfels liegt das berühmte "Fränkische Dreigestirn" - der sagenumwobene Staffelberg, das prachtvolle Kloster Banz und die einzigartige Basilika Vierzehnheiligen, ein architektonisches Meisterwerk von europäischem Rang. Die Aventoura Touristik präsentiert ihre Aktivangebote im Bereich Wandern, Radeln und Erlebnistouren in den verschiedensten Regionen Europas u.a. in Schottland, Burgund und Toskana. Am Infostand des Reisebüros Schütz aus St. Ingbert finden die Besucher ihre Traumziele weltweit. Die zwei Busunternehmen Horst Becker Touristik aus Spiesen-Elversberg und Bur Busse aus Kleinblittersdorf bieten Urlaubsziele in ganz Europa an. Jährlich heben über 400.000 Gäste am Saarbrücker Flughafen ab in den Urlaub. Am Stand des Flughafens kann man sich über die angebotenen Flüge zu attraktiven Urlaubsziele wie beispielsweise Mallorca und Gran Canaria und in die Großstädte Deutschlands informieren.

Die 22. Saar-Lor-Lux Tourismusbörse ist am Samstag, 17. März 2018 und Sonntag, 18. März 2018 jeweils von 10 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Saarpfalz-Touristik, Paradeplatz 4, 66440 Blieskastel; Telefon: 06841 / 104-7174; Fax: 06841 / 104-7175; per Mail: touristik@saarpfalz-kreis.de oder im Internet: www.saarpfalz-touristik.de

Download

2018_SaarLorLuxTourismusboerse.pdf (146,07 kB)