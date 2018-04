bannwegBAU: Nässeproblem? „Gebannt“ - mit Garantie

Mittels Kanal-TV-Analyse werden z. B. Rissbildungen, Rohrbrüche oder Wurzeleinwüchse geortet. Und wo die Kameratechnik nicht weiterhilft, macht es die thermografische Untersuchung möglich, jede Undichtheit in einem Gebäude aufzuspüren. Mit einer fachgerechten Trockenlegung sind Betroffene für die Zukunft auf der sicheren Seite. bannwegBAU gilt als qualifizierter Einbaupartner für Hebeanlagen und Rückstauschutz des Marktführers KESSEL. Ein weiteres Sicherheitsplus: Im Bereich der Abdichtungsleistungen im System Remmers kann sofern als RSG-Partner eine 10-Jahres-Systemgarantie vereinbart werden.

Kessel Einbaupartner – Problemzone nasser Keller

Millionen Hausbesitzer in Deutschland haben ein Problem im Keller: fehlende Rückstauverschlüsse. Hier besteht dauerhaft die Gefahr, dass nach schweren Regenfällen oder Überflutungen übel riechendes Schmutzwasser aus der Kanalisation durch Waschbecken, Toiletten und andere Abläufe in Keller und Wohnräume dringt. Schutz bieten so genannte Rückstauverschlüsse. Sie lassen Abwässer ungehindert durchfließen, sperren aber den Rückweg ab. Kommt es zum Rückstau, schließen sie selbsttätig und geben den Abfluss wieder frei, wenn sich die Lage normalisiert hat.

Mit einem derartigen Rückstauverschluss kann sich jeder Hausbesitzer, Bauherr oder Renovierer wirksam gegen überflutete Keller und Souterrains schützen. Schäden durch unbrauchbar gewordene Bodenbeläge, Möbel und Geräte gehören dann der Vergangenheit an. Wer nur wenig Platz im Keller hat, kann als Alternative zu herkömmlicher Entwässerungstechnik auf den Kessel Rückstauschacht setzen. Der Vorteil: Fäkalienhebeanlagen und Pumpen, die im Keller viel Platz benötigen, können außerhalb des Hauses im Schacht montiert werden. Hier sind sie geräuscharm, funktionssicher und wartungsfreundlich untergebracht. Die bannwegBAU GmbH ist Einbaupartner der Firma Kessel.

bannwegBAU baut Wünsche wahr

Ein Slogan, der es in sich hat – und genau so beschreibt Dipl.-Bauingenieur Karlheinz Bannweg seine Firmenphilosophie. Das vielfältige Leistungsspektrum lässt wahrlich keine Wünsche offen. Und dabei setzt das mehrfach ausgezeichnete Unternehmen höchste Qualitätsstandards.

NeuBAU...UmBAU...bannwegBAU

Wer einen Neubau oder Umbau plant, ist bei bannwegBAU in besten Händen. Das mit „Fünf Sternen plus Meisterhaft“ ausgezeichnete Unternehmen gehört in Sachen Qualität und Service zu den TopAnbietern in der Region und blickt neben über 100-jähriger Bautradition auf eine Vielzahl begeisterter Kunden zurück. Besonders schätzen die Auftraggeber die fachliche Beratung, das professionelle Agieren, die zuverlässige Terminabwicklung sowie den umfassenden Service, wie z. B. das Übernehmen sämtlicher Behördengänge, die so ein Bauprojekt mit sich bringt.

UmBauHerum...bannwegBAU

Neben den klassischen Baumaßnahmen, gehört unter anderem die Gestaltung von Außenanlagen zu den Spezialbereichen des Saarlouiser Traditionsunternehmens. Aufwendigste Grundstückseinfassungen, Sichtmauerwerke, Terrassengestaltung, Außentreppen und Pflasterungen zählen hier zum Portfolio. Besonders anspruchsvoll ist die Gestaltung mit Natursteinen. Mit Natursteinfassaden, beeindruckenden Torbögen, historisch anmutenden Gewölbekellern, sowie „mediterraner“ Gestaltung von Terrasse und Garten zaubert bannwegBAU Kulissen höchster Wertigkeit.

Komfortumbau – mit bannwegBAU mehr als nur barrierefrei

bannwegBAU ist als „generationenfreundlicher Betrieb“ qualifiziert und somit kompetenter Ansprechpartner in Sachen Barrierefreies Bauen und Umbauen. Darüber hinaus liefert das innovative Unternehmen Lösungen, um Komfort und „Wohnbefinden“ im und ums Haus zu erhöhen.

Um seine hohen Qualitätsstandards zu halten, investiert das Unternehmen viel in die ausgezeichnete Aus- und Weiterbildung seiner Mitarbeiter - und in seine Unternehmenskultur. Gelebte Werte zeichnen das Handeln und Tun der engagierten Mitarbeiter – Werte, die ein echtes Team ausmachen. Mitarbeiterzufriedenheit ist die Basis für engagierte Kundenorientierung. Als vorbildlicher Arbeitgeber wurde bannwegBAU hierfür mit der Auszeichnung „Familienfreundlicher Betrieb“ geehrt.

„Kundenzufriedenheit ist für uns höchstes Gut und größtes Lob“, so Karlheinz Bannweg. „Daran arbeiten wir jeden Tag und freuen uns über die hohe Empfehlungsrate, die uns immer wieder neu beflügelt. Die Weiterempfehlung unserer Kunden ist für uns höchste Auszeichnung überhaupt. Wir danken all unseren Kunden für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen.“

Das mittelständische Unternehmen beschäftigt im Gewerbegebiet Ost in Saarlouis-Fraulautern über zwanzig Mitarbeiter und verfügt zudem über einen einsatzstarken Maschinenpark.

bannwegBAU

Postanschrift: Huldstr. 16 a, 66740 Saarlouis

Büro/Lager: Ostring 53, 66740 Saarlouis-Fraulautern

Telefon: 06831-965965

Fax: 06831-965 966

E-Mail info@bannwegbau.de

Internet: www.bannwegbau.de

bannwegBau auf Facebook

Bürozeiten: Mo. – Do. 8-12 und 14-17 Uhr, Fr. 8-12 und 14-16 Uhr