What'sup2b: Simpler, smarter, schneller – Arbeit 4.0

What'sup2b: Dieser Titel setzt sich zusammen aus WhatsApp, StartUp, B2B, Business und steht für den Austausch zwischen Startups und Corporates, also Gründern und etablierten Unternehmen. Die Veranstaltung ist eine ideale Plattform ,um StartUps kennenzulernen, sich auszutauschen kennenzulernen. Interesse? Dann kommen Sie zu What'sup2b am 16. Oktober in Saarbrücken. Hier können Sie sich anmelden.