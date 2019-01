später lesen Frühe Musikförderung Viele Kinder lernen ein Instrument in der Grundschule Teilen

Viele Grundschulen im Regionalverband vermitteln den Kindern die Freude an der Musik. In Saarbrücken arbeiten die Schulen dabei eng mit der Musikschule der Stadt zusammen. Eines der Projekte sind die „kleinen Streicher“ der Grundschule Am Ordensgut in Alt-Saarbrücken. Von Markus Saeftel