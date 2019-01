Ein Verkehrsunfall am Samstagabend auf der B 51 in Höhe von Kleinblittersdorf hat einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Ein 34-jähriger Mann fuhr in Richtung Landesgrenze, geriet über die Mittellinie und stieß auf der Gegenfahrbahn frontal mit dem Auto eines 49-Jährigen zusammen. Dieser wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Der Mann wurde bei dem Verkehrsunfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Saarbrücker Krankenhaus. Der 34-jährige Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen und kam ebenfalls ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Polizei entnahm dem 34-Jährigen eine Blutprobe und beschlagnahmte seinen Führerschein. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren, teilt die Polizei mit. Die B 51 war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Am frühen Samstagmorgen hat die Polizei zwei Männer bei einem Einbruch in Brebach auf frischer Tat ertappt. Die beiden Täter waren in ein Ausbildungs- und Firmengelände eingebrochen. Ein Anwohner hatte das bemerkt und informierte die Polizei. Die Beamten konnten die beiden Täter festnehmen. Sie hatten noch nichts gestohlen, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Ein 23-Jähriger wurde noch am gleichen Morgen dem Haftrichter vorgeführt. Der erließ keinen Haftbefehl, sodass er aus dem Gewahrsam entlassen wurde. Der 19-Jährige wurde nach den polizeilichen Sofortmaßnahmen noch in der Nacht entlassen. Die beiden Männer erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

In Völklingen-Lauterbach wurden am Freitagnachmittag in der Hauptstraße zwei Personen in einem Bus leicht verletzt. Eine 46-jährige Frau aus Völklingen hatte mit ihrem Pkw auf der Fahrbahn gewendet und übersah dabei den Bus. Der Busfahrer musste scharf bremsen, wobei eine 34-jährige und eine 49-jährige Frau stürzten und sich leicht verletzten. Gegen die Unfallverursacherin wird ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Ebenfalls zwei Personen verletzten sich bei einem Unfall in Riegelsberg. Am Samstagnachmittag missachtete ein 35-jähriger Mann aus Homburg in der Kreuzung Pflugscheider Straße/Lange Straße die Vorfahrt einer 34-jährigen Frau aus Riegelsberg. Dabei erlitten die Frau und ein fünfjähriges Kind leichte Verletzungen.

In zwei Fällen einer Unfallflucht sucht die Polizei Zeugen. In Völklingen-Fürstenhausen beschädigte ein Autofahrer am Samstag zwischen neun und zehn Uhr in der Viktoriastraße den Außenspiegel des Autos einer Frau aus Fürstenhausen. Auch in Püttlingen beschädigte am Samstag ein Autofahrer einen Auto-Spiegel. Tatort war am Samstag um 16.15 Uhr die Köllertalstraße. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher.

Hinweise: Polizeiinspektion Völklingen, Telefon (06898) 2020.

Zwei Täter haben am Samstag in Großrosseln-Naßweiler einen Kiosk in der Straße Am Kirchberg überfallen. Um 18 Uhr bedrohten sie die Verkäuferin mit einer Schusswaffe und verlangten das Geld aus der Kasse. Als die beiden von Passanten angesprochen wurden, flüchteten sie ohne Diebesgut über die Grenze. Das teilt die Polizei mit. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Völklingen, Tel. (06898) 2020, entgegen.