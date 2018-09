Futuristische Hörmöglichkeiten und zeitlos guter Service

Seit nunmehr 18 Jahren finden wir für alle Menschen mit Hörproblemen mit großem Bemühen, viel Empathie und Geduld, Lösungen um ihren Alltag wieder mühelos zu bewältigen. Was sich seit der Firmengründung vor 18 Jahren jedoch deutlich geändert hat, ist der technische Fortschritt in der Hörsystembranche. Zeit, um mit ein paar Vorurteilen aufzuräumen. Wir trafen Herrn Lambert und sein Team, Frau Christmann und Fr. Schmitt in Ihrem Fachgeschäft am Beethovenplatz.

„Was wir heute durch die Digitaltechnik und unsere modernen Anpassverfahren an Werkzeugen zur Hand haben, ist gar nicht mehr vergleichbar mit den Möglichkeiten, die wir noch vor 5 Jahren hatten. Alles ist besser geworden.“ Worauf Hörakustiker Meister Armin Lambert hinaus möchte: der deutliche Mehrwert moderner Hörsysteme. Viele Modelle sind heute mit Bluetooth®- oder anderen Übertragungsmöglichkeiten ausgestattet, die es dem jeweiligen Hörsystemträger/der jeweiligen Hörsystemträgerin erlauben, Telefonate oder auch Film und Musik direkt über die Hörsysteme zu genießen. Das funktioniert heutzutage ganz ohne zusätzliches Zubehör. Das baut natürlich einige Hürden ab, die den Alltag oft erschwert haben. „Was wir anbieten ist deutlich mehr, als höchst leistungsfähige Hörcomputer. In der Summe können Sie sich ein großes Stück Lebensqualität zurück erobern. Natürlich wird es immer wieder Hörsituationen geben, in denen selbst modernste Hörsysteme an ihre Grenzen kommen. Diese ähneln aber immer mehr Hörsituationen, bei denen auch das gesunde Gehör an seine Grenzen kommt.“

FOTO: Unternehmen / PR

FOTO: Unternehmen / PR

Die Firma Meditec vertraut allerdings nicht nur auf den Fortschritt der Technik, sondern investiert auch in seine Mitarbeiter. „Alle unsere Angestellten werden regelmäßig geschult und sind somit immer auf dem neuesten Stand der Technik .“

Zu lange Hörentwöhnung erschwert den Einstieg.

Auf die Frage, wo denn bei solch hochwertiger Technik heutzutage überhaupt noch Probleme in der Höranpassung auftreten können, hat Frau Christmann eine simple, aber einleuchtende Antwort: Hörentwöhnung.

" Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und es ist mit der schwierigste Teil unserer Arbeit, dem Kunden klar zu machen, dass seine jetzigen Hörgewohnheiten nicht mehr ausreichend sind. In den meisten Fällen schleicht sich ein Hörverlust über viele Jahre ein und theoretisch sind wir in der Lage, das mit wenigen Mausklicks auszugleichen. Da gibt es durchaus große Augen, wenn unsere Kunden auf einmal merken, wie laut das Papier der Saarbrücker Zeitung eigentlich raschelt oder wie viele andere Alltagsgeräusche schon lange nicht mehr wahrgenommen wurden. Schätzungen zufolge kommt der Durchschnittskunde in etwa 10 Jahre zu spät zum ersten Hörsystem. Dementsprechend ist es unsere Aufgabe, die Kunden dort abzuholen, wo Sie mit ihrem Gehör stehen und Sie dorthin zu führen, wo Sie trotz ihres eingeschränkten Hörvermögens stehen könnten,- Mitten im Leben.“

Wichtig ist, wie Frau Schmitt betont, dass man sich bei der Firma Meditec viel Zeit nimmt, um die jeweilige Situation eines Kunden bestmöglich einzuschätzen.“Ob ein Kunde nach einem Basisgerät, welches die gesetzliche Krankenkasse komplett übernimmt verlangt, oder nach einem besonderen Hörsystem, mit “Hören in HD“, hängt schlussendlich vom Wunsch des Kunden nach individuellem Hörkomfort ab. Das müssen wir gemeinsam mit ihnen herausfinden. Das Wichtigste ist allerdings, dass unsere Kunden unverbindlich verschiedene Hörsysteme ausprobieren können und dazu möchten wir Sie recht herzlich einladen. Holen Sie sich ihr gutes Hören zurück. Wir unterstützen Sie dabei.“

Ob Sie von einer Hörminderung betroffen sind, erfahren Sie ganz bequem und unkompliziert auf unserer Internetseite: https://besserhoeren.info/hoertest/

Und viele Antworten auf ihre Fragen rund um´s Thema „Hören“ finden Sie auf unserem Blog: https://besserhoeren.info/hoerblog/

Oder Sie kontaktieren uns einfach. Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie.

Kontakt

meditec Hörgeräte GmbH

Lortzingstr. 12

66111 Saarbrücken

Tel: 0681 9386008

Fax: 0681 9386013

info@meditec-hg.de

www.meditec-hg.de

Facebook

Öffnungszeiten

Mo – Fr: 08:30 – 12:30 Uhr

Mo – Fr: 13:00 – 17:00 Uhr

Samstag nach Vereinbarung