Jetzt noch größer: HAUS & GARTEN MESSE SAAR 2018

In Kooperation mit der Handwerkskammer des Saarlandes und saaris zeigt die HAUS & GARTEN MESSE SAAR unschlagbare Messeangebote mit über 200 Ausstellern aus Handwerk, Handel und Dienstleistung. Vom 20.-22. April 2018 präsentieren SR1 und die Saarbrücker Zeitung die HAUS & GARTEN MESSE SAAR 2018 im E WERK Saarbrücken - mit frischen Ideen für Drinnen und Draußen, Trends und Innovationen rund um das Eigenheim, handfesten Tipps und Wissenswertes zu den Themen Bauen, Sanieren und Renovieren. Im „Forum Saarländisches Handwerk“ bietet die Handwerkskammer des Saarlandes nützliche Vorträge (kostenlos) für Bauherren und Immobilienbesitzer an. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf dem Thema Smart Home. Weiterhin informiert die saarländische Polizei in einem Vortrag über das Sonderthema „Einbruchschutz“ und berät zur eigenverantwortlichen Einbruchvorsorge.

FOTO: PR / Agentur

FOTO: PR / Agentur

Sonderthema Smart Home

Smart Home, also das intelligente Zuhause, ist schon lange keine Zukunftsmusik mehr, sondern gängiger Standard für moderne Wohnumgebungen. Smart Home Komponenten liefern ein Plus an Sicherheit in den eigenen vier Wänden, eine gesteigerte Energieeffizienz durch intelligente Systeme und automatisierte oder digitalisierte Haustechnik.

Auf der HAUS & GARTEN MESSE SAAR kann man Anbieter für Hausautomatisierung, intelligente Energieeffizienzsysteme, komfortable Multimedia- und Lichtsteuerung, modernste Sicherheitslösungen und vieles mehr kennenlernen. Ein Vergleich von Preisen und Produkten ist auf der großzügigen Messefläche ganz einfach und komfortabel. Eine individuelle Erstberatung ist direkt am Messestand möglich.

FOTO: PR / Agentur

FOTO: PR / Agentur

Handwerk hautnah erleben

In Halle 3 stellt sich die Handwerkskammer des Saarlandes vor. Neben Informationen zu Berufs- und Karrierechancen im Handwerk geht es insbesondere um die umfassenden Leistungen der saarländischen Handwerkerschaft. In den Vorträgen im Forum „Saarländisches Handwerk“ stehen natürlich die saarländischen Handwerksbetriebe im Mittelpunkt des Geschehens. Besucher können mit Experten und Meistern direkt in Kontakt treten, Tipps aus erster Hand erhalten und sich selbst vom Potenzial regionaler Betriebe überzeugen. Das Spektrum der Vorträge reicht vom barrierefreien Bauen über Informationen zu öffentlichen Fördermöglichkeiten bis hin zum Gebäude-Check für Sanierungsvorhaben.

Auch das Freigelände wird größer für noch mehr Vielfalt

Wenn die Sonne die Menschen wieder aus ihren Häusern lockt, werden Gärten und Terrassen zum zweiten Wohnzimmer umfunktioniert. Zu Beginn der neuen Gartensaison inspiriert das breitgefächerte Angebot der HAUS & GARTEN MESSE SAAR 2018 zum Wohnen im Grünen. Vom 20. bis 22. April präsentiert eine Vielzahl an Ausstellern im Freigelände moderne Möglichkeiten zur Terrassengestaltung und -renovierung, hochwertige Gartenmöbel und vieles mehr. Auch Tipps und Ausstattung rund um eine der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen im Freien kommen nicht zu kurz: Sowohl eine Grillmanufaktur als auch eine Grillschule präsentieren ihre Angebote an allen drei Tagen im Freigelände rund um das E WERK Saarbrücken. Ob Schwenken oder Smoken – es gibt Altbewährtes und einige Neuheiten für jeden Geschmack.

Kostenlose Erstberatung für Bauwillige (Anmeldung erforderlich!)

Die Architektenkammer des Saarlandes (AKS) bietet am Messesamstag von 11 bis 17 Uhr eine begrenzte Anzahl an unverbindlichen und kostenlosen Erstberatungen für Bauwillige an. Architekten und Innenarchitekten sind vor Ort und stehen für eine Ersteinschätzung des geplanten Bauvorhabens zur Verfügung. Alle Themen rund um den Neubau und das Bauen im Bestand, z. B. energetische Sanierungen, barrierefreies Bauen, An- und Umbauten können dabei behandelt werden. Eine telefonische Anmeldung bei der Architektenkammer ist unbedingt erforderlich: 0681-954410.

Die HAUS & GARTEN MESSE SAAR 2018 ist an allen Messetagen ab 10 Uhr geöffnet. In Messenähe sind 2.800 kostenlose Besucherparkplätze verfügbar. Bushaltestellen befinden sich unmittelbarer vor dem E WERK (Haltestelle Westpark) bzw. in fußläufiger Entfernung (Haltestelle Bahnhof Burbach). Um Menschen mit Behinderung einen problemlosen Besuch der Messe zu ermöglichen, sind die Wege in den Messehallen und im Freigelände barrierefrei gestaltet und damit auch für Rollstuhlfahrer geeignet.

Mehr Informationen zur HAUS & GARTEN MESSE SAAR 2018 gibt’s unter www.hausundgarten-saar.de und auf der Facebookseite „HAUS & GARTEN MESSE SAAR“.

Öffnungszeiten

Freitag, 20. April 2018: 10.00 - 19.00 Uhr

Samstag, 21. April 2018: 10.00 - 19.00 Uhr

Sonntag, 22. April 2018: 10.00 - 18.00 Uhr

Eintrittspreise

Erwachsene: 6,00 €

Erwachsene mit Vorzugskarte: 5,00 €

Schüler ab 12 Jahren, Studenten, Auszubildende, Senioren 65+: 5,00 €

Menschen mit Behinderung (GdB < 100 %): 5,00 €

Menschen mit Behinderung (GdB 100 %) inkl. Begleitperson: frei

Kinder unter 12 Jahren: frei

Ermäßigte Eintrittspreise sind nur mit gültigem Nachweis möglich.

Keine weitere Ermäßigung auf bereits im Preis reduzierte Karten.

Sicherheitshinweis

Das Sicherheitspersonal ist angehalten, mitgebrachtes Gepäck vor Eintritt zur Messe stichprobenartig zu kontrollieren. Aus Sicherheitsgründen bittet der Veranstalter darum, für den Messebesuch auf das Mitbringen großer Taschen und Rucksäcke zu verzichten.

Veranstalter (Verwaltungsanschrift)

Saarmesse GmbH, An der Saarlandhalle 1, 66113 Saarbrücken , +49 681 95402-600 | messe@saarmesse.de | www.saarmesse.de

Veranstaltungsadresse

E WERK Saarbrücken (Saarterrassen), Dr.-Tietz-Str. 14, 66115 Saarbrücken

FOTO: PR / Agentur