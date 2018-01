Während der närrischen Tage wird im Saarpark-Center gefeiert

Ob Büttenredner, Gardemädchen oder Musiker – das Fastnachtsprogramm im Saarpark- Center bietet jede Menge Spaß und Abwechslung.

Die NKA-Vereine gestalten am Dienstag, 6. Februar, von 16.11 Uhr bis 18 Uhr einen bunten Faschingsnachmittag. Am Fetten Donnerstag, 8. Februar, sorgt der Kinderkarnevalsverein Hoppeditz für gute Laune. Außerdem feiert der „Hoppeditz“ im Saarpark-Center mit 4 x 11 Jahren und einer Ausstellung über die Geschichte der Fastnacht in der ehemaligen DDR sein närrisches Jubiläum.

Am Freitag, 9. Februar, unterhält die Kindertanzgruppe Eiweiler von 16 bis 17 Uhr die Center-Besucher, von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr gestaltet dann der Kinderkarnevalsverein Rohrbach „Dann wolle ma emol“ das Programm.

Am Samstag, 10. Februar, garantiert „Die Tanzwerkstatt“ von 14 bis 16 Uhr jede Menge Spaß.