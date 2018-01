Grenzüberschreitende SchüIerfirmenmesse im Saarpark-Center

Hoodies und Mützen mit Graffiti-Motiven, kunstvolle Confiserie zählen ebenso zum Angebot wie attraktive Möbelstücke aus recycelten Autoreifen und Multimedia-Taschen aus ökologisch nachhaltiger Produktion. Insgesamt 19 Firmen aus dem Saarland, Rheinland-Pfalz und Luxemburg möchten am 3. März nicht nur die Jury, sondern auch die Center- Besucher mit ihren Ideen, der Gestaltung ihrer Verkaufsstände und ihren Bühnenpräsentationen überzeugen. Wer sich über die Firmen informieren möchte, kann in der Woche vor der Veranstaltung die Produkte in Ausstellungsvitrinen in der Ladenstraße des Saarpark- Centers bewundern.

Christine Streichert-Clivot, Staatssekretärin im saarländischen Bildungsministerium, und Jörg Aumann, Bürgermeister der Kreisstadt Neunkirchen, werden die Messe um 10.30 Uhr eröffnen. Die Wirtschaftsministerin des Saarlandes, Anke Rehlinger, wird um 19 Uhr die Preise verleihen.

ALWIS (ArbeitsLeben, Wirtschaft, Schule e.V.) hat die Schülerfirmenmesse gemeinsam mit dem Saarpark- Center und dem Institut der deutschen Wirtschaft JUNIOR gGmbH organisiert.