Der erste BMW X2. Ab 17. März bei BMW Müller-Dynamic

Das beeindruckende Exterieur-Design mit der progressiv gestalteten Doppelniere macht den innovativen Anspruch des ersten BMW X2 sofort deutlich. Für überragende Dynamik sorgen leistungsstarke Motoren, für hochpräzises Handling die direkte Lenkung. Und dank seiner BMW ConnectedDrive Services passt der erste BMW X2 perfekt zu einem vernetzten Lebensstil. So verbindet die BMW Connected App Smartphone und Auto nahtlos.

Außerdem erwarten die Kunden bei BMW Müller-Dynamic zwei echte Multitalente: der neue BMW 2er Active Tourer und Gran Tourer. Stets startklar für alles – dank faszinierender Innovationen und jeder Menge Platz.

Kraftstoffverbrauch für alle neuen BMW 2er Active Tourer kombiniert 6,4-2,3 l/100 km. CO2-Emission 147-52 g/km. Effizienzklasse C bis A+

Kraftstoffverbrauch für alle neuen BMW 2er Gran Tourer kombiniert 6,3-4,4 l/100 km. CO2-Emission 143-116 g/km. Effizienzklasse B bis A

Kraftstoffverbrauch BMW X2 alle Motoren kombiniert 6,2-4,5 l/100km. CO2-Emission 142-119 g/km. Effizienzklasse B bis A

Samstag, 17. März 2018 von 9.00 bis 16.00 Uhr bei BMW Müller-Dynamic in Lebach, St. Wendel, Simmern und Losheim am See

Sonntag, 18. März 2018 von 10.30 Uhr bis 17.00 Uhr „Frühling im Gewerbepark“ - bei Müller Dynamic in Lebach: Live-Musik, Weißwurst-Frühstück, Hubschrauber-Rundflug, Motorrad-Trail, Food-Trucks, Kunst- und Interieur Ausstellung von Claudio Raffaele, Kinderprogramm, Gewinnspiel u.v.m.

Die Müller-Unternehmensgruppe

Die Müller-Gruppe kann auf eine beispiellose Erfolgsgeschichte zurückblicken. Innerhalb von 60 Jahren hat sich das Unternehmen zu einer der größten Autohaus-Gruppen in Deutschland entwickelt – und zur ersten Adresse im Saarland sowie im Raum Rheinland-Pfalz wenn es um Fahrzeuge der Marken BMW, MINI, Peugeot, Mazda, Skoda und Opel geht.

Wenn man sieht, wie die Müller Gruppe heute aufgestellt ist, kann man sich kaum vorstellen, dass all das im Jahr 1957 mit der Gründung eines Tankstellenbetriebes im beschaulichen Losheim am See seinen Anfang nahm.

Mit 6 Marken und 16 Autohäusern an 10 Standorten zählt das Unternehmen heute zu einer der größten Autohaus-Gruppen in Deutschland. Wer im Saarland oder im Raum Rheinland-Pfalz sein Neufahrzeug sucht, hat bei der Müller Gruppe die Qual der Wahl zwischen den Marken BMW, MINI, Peugeot, Mazda, Skoda und Opel. Selbstverständlich stehen Ihnen auch eine große Auswahl an Vorführwagen, Dienstwagen, Jahreswagen und Gebrauchtwagen an den Standorten Losheim am See, Dillingen, Saarlouis, Lebach, St. Wendel, Simmern und Trier zur Verfügung.

Rund 5.000 verkaufte Neu- und Gebrauchtwagen pro Jahr untermauern, dass die Kundschaft in der Regel auch fündig wird. Kein Wunder, schließlich zählen die Leidenschaft für das Automobil, die Bereitschaft neue Wege zu gehen und eine hohe Kundenzufriedenheit von Beginn an zur Kultur des Familienunternehmens.

