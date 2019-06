Gesundheits-Dienstleister Apolog in Quierschied wird der Standort zu klein : Saar-Klinik-Lieferant will expandieren

Betriebsleiter Stefan Nimmesgern im Lager von Apolog. Der Platz wird bereits zu eng. Foto: Iris Maria Maurer

Quierschied Apolog in Quierschied versorgt Krankenhäuser im Land und über die Landesgrenzen hinaus mit Medizintechnik-Artikeln und mehr.

Im Gesundheitswesen muss gespart werden. Das betrifft auch den Einkauf der Artikel, die in Kliniken benötigt werden. Hier setzt das Geschäftsmodell der Apolog Gesundheitslogistik GmbH an, einer hundertprozentigen Tochter der Saarland Heilstätten GmbH. Sie beliefert Krankenhäuser und Versorgungszentren mit nahezu allen Artikeln, die im täglichen Betrieb gebraucht werden: von Büromaterial über Pflaster bis hin zur künstlichen Herzklappe, allerdings keine Medikamente.

An ihrem Standort auf dem Campus Bergwerk Göttelborn lagert das Logistikunternehmen nach Auskunft von Betriebsleiter und Prokurist Stefan Nimmesgern ständig rund 3200 Artikel, die innerhalb von 24 Stunden ausgeliefert werden können. Hinzu kommen weitere 20 000 Artikel, die innerhalb von 48 Stunden besorgt und ausgeliefert werden. Hauptvorteil für die Kunden ist nach Auskunft von Nimmesgern, dass sie selbst keine Lagerhaltung vorhalten müssen, was ihnen Geld spart.

Das Geschäftsmodell von Apolog ist offensichtlich erfolgreich, denn Kundennachfragen, Umsatz und Platzbedarf steigen. 55 Mitarbeiter erwirtschafteten 2018 insgesamt rund 55 Millionen Euro Jahresumsatz. Zum Vergleich: Als das Unternehmen 2003 an den Markt ging, lag der Umsatz noch bei zwölf Millionen Euro. Neben allen Krankenhäusern und Einrichtungen der Saarland Heilstätten GmbH an der Saar sowie in Rheinland-Pfalz gehören weitere Kliniken zum Kundenkreis. „Zudem betreiben wir derzeit Akquise in Hessen und Baden-Württemberg“, sagt Nimmesgern.

Doch für die weiteren Expansionspläne werden die Räumlichkeiten mit Lager am Campus Göttelborn inzwischen zu eng. Schon jetzt nehmen Lager und Bereitstellungsfläche rund 4300 Quadratmeter ein. „Wir wollen den Betrieb möglichst bald um weitere 5000 Quadratmeter erweitern“, sagt Nimmesgern. Die Gespräche mit der Gemeinde hätten bisher aber noch keinen Erfolg gebracht. Man würde am liebsten am Standort bleiben und erweitern, müsse jedoch auch andere Standorte in Erwägung ziehen, sagt er.

Dass Bestellungen schnell erledigt werden können, ist auch einer technischen Innovation zu verdanken. 2017 hat das Unternehmen in der Lagerhalle für rund eine Million Euro einen Kommissionsautomaten angeschafft. Er bearbeitet selbstständig 5000 Lagerplätze auf einer Fläche von 200 Quadratmetern. Diese sind mit sechs programmgesteuerten Robotern ausgestattet, die rund um die Uhr Warenpakete zusammenstellen und zu Ausgabestellen befördern. Dort nehmen Mitarbeiter die Artikel aus den Lagerbehältern und schließen den Belieferungsauftrag ab. Auch das spart erheblich Zeit in der Bearbeitung von Kundenaufträgen.