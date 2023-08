„In Zukunft getrennte Wege“ Liebes-Aus beim Ex-Außenminister: Natalia Wörner und Heiko Maas haben sich getrennt

1998 wurde Heiko Maas Umweltminister im Saarland. Zwei Jahre später heiratete er seine erste Frau Corinna. Im gleichen Jahr wurde er SPD-Landesvorsitzender. 2012 einigten Maas und AKK sich auf eine Große Koalition - vor der eigentlichen Landtagswahl. Mit Kramp-Karrenbauer als Regierungschefin wurde Maas Wirtschaftsminister. 2015 dann der Sprung nach Berlin. Nach der Bundestagswahl wurde er Justizminister. Während seiner Zeit in Berlin wurde 2016 auch die Beziehung mit Natalia Wörner öffentlich. 2018 wurde er Außenminister und blieb es bis 2021. Am 31. Dezember 2022 verließ er den Deutschen Bundestag. Für ihn rückte Emily Vontz nach. Maas arbeitet nun als Anwalt in Berlin. Außerdem ist er Präsidenten des Verbandes der Saarhütten gewählt worden.