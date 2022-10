Grüne erzielen Rekordergebnis – Rot-Grün wohl möglich : Landtagswahl in Niedersachsen: SPD klar vor CDU

Landtagswahl in Niedersachsen: SPD klar vor CDU

Anhänger der SPD reagieren auf die ersten Prognosen zur Landtagswahl in Niedersachsen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Die SPD hat die Landtagswahl in Niedersachsen gewonnen. Erste Prognosen zeigen sie deutlich vor der CDU.

Bei der Landtagswahl in Niedersachsen ist die SPD von Ministerpräsident Stephan Weil klar stärkste Kraft geworden. Nach den 18.00-Uhr-Prognosen von ARD und ZDF liegen die Sozialdemokraten trotz Verlusten vor der CDU mit Spitzenkandidat Bernd Althusmann. Die Grünen steuern auf ein Rekordergebnis zu; sie sind Weils Wunschpartner für die künftige Regierung. Die AfD gewinnt ebenfalls stark und schafft ein zweistelliges Ergebnis. Die FDP sackt dagegen ab und muss um den Einzug in den Landtag bangen. Die Linke scheitert den Prognosen zufolge erneut an der Fünf-Prozent-Hürde.