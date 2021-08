„Inakzeptabel“, „unauthentisch“, „inkompetent“: Neues Video kurz vor Wahl : Heftige Kritik von Youtuber Rezo an Armin Laschet und der CDU

Vor zwei Jahren hat Youtuber Rezo mit seinem Video „Die Zerstörung der CDU“ für großes Aufsehen gesorgt. Jetzt legt er nach – mit einer scharfen Kritik, die für die Partei und den Kanzlerkandidaten Armin Laschet noch heikel werden könnte ...

Dieser 33-jährige Pfarrer erklärt, was in der Kirche schiefläuft

Johannes Kerwer predigt jetzt in Quierschied : Dieser 33-jährige Pfarrer erklärt, was in der Kirche schiefläuft

Nach dem Desaster in Afghanistan : „Schämen Sie sich“ – So hart geht die Presse mit AKK und Heiko Maas ins Gericht

Weiter geht es um die Aussage von Laschet im ARD-Sommerinterview, die CDU plane keine Steuersenkungen – obwohl das im Wahlprogramm stand. Das merkte schon Bayerns Ministerpräsident Markus Söder an. Das kritisiert jetzt auch Rezo. "Entweder er kennt das eigene Wahlprogramm nicht, dann wäre er halt schon todeslost inkompetent", oder er habe gewusst was im Programm steht, "dann hat er halt gelogen". Der Youtuber weiter: Wenn man das Gegenteil von dem tue, was man der eigenen Bevölkerung verspreche oder bewusst die Unwahrheit erzähle, "dann ist man vielleicht nicht in der Lage, solche Aufgaben zu übernehmen".