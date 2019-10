Debütantin : ZDF-„aspekte“-Literaturpreis für Miku Sophie Kühmel

Mainz Für ihren Debütroman „Kintsugi“ wird die Schriftstellerin Miku Sophie Kühmel mit dem ZDF-„aspekte“-Literaturpreis ausgezeichnet. Dies teilte das ZDF mit.

Der mit 10.000 Euro dotierte Preis soll am kommenden Donnerstag (17.10.) auf der Frankfurter Buchmesse verliehen werden. Miku Sophie Kühmel ist mit „Kintsugi“ auch für den Deutschen Buchpreis nominiert, der an diesem Montag (14.10.) in Frankfurt verliehen wird.

Der ZDF-„aspekte“-Literaturpreis würdigt ein deutschsprachiges belletristisches Erstlingswerk. Er wird in diesem Jahr zum 40. Mal vergeben. In der Liste der Preisträger stehen Autoren wie Hanns-Josef Ortheil, Herta Müller, Felicitas Hoppe, Andreas Maier oder Eugen Ruge. 2018 ging die Auszeichnung an Bettina Wilpert für „Nichts, was uns passiert“.