Mit 42 Jahren „X-Men“-Schauspieler Adan Canto gestorben

Die Produktionsfirma Warner Bros. Television würdigte in einem Post auf Instagram am Dienstag (Ortszeit) den in Ciudad Acuña in Mexiko geborenen Darsteller als „wundervollen Schauspieler und lieben Freund“. Es sei eine Ehre gewesen, dass Canto Teil der Firmen-Familie gewesen sei. Canto spielte in der Fox-Serie „The Cleaning Lady“ eine Hauptrolle und wirkte in weiteren Serien wie „Designated Survivor“ und „Narcos“ mit.