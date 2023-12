Musicalkomödie „Wonka“ knackt die 100 Millionen Dollar-Marke

Die Musicalkomödie „Wonka“ mit Hollywood-Superstar Timothée Chalamet in der Hauptrolle hat an den nordamerikanischen Kinokassen innerhalb von zwei Wochen mehr als 100 Millionen US-Dollar eingespielt. Wie die Branchenblätter „The Hollywood Reporter“ und „Variety“ berichteten, beliefen sich die Ticketverkäufe bis Mittwoch auf 102,5 Millionen Dollar. Weltweit spielte der Film laut „Variety“ 270 Millionen Dollar ein. Den Angaben des Branchenblatts „Deadline“ zufolge ist der Film der 24., der in diesem Jahr die 100-Millionen-Marke in Nordamerika geknackt hat. Der Film kam dort am 15. Dezember in die Kinos.