Verschwörungstheorie : „Wind of Change“: Klaus Meine lacht über CIA-Gerücht

„Wind of Change“: Klaus Meine lacht über CIA-Gerücht

Klaus Meines Hit „Wind of Change“ enstand in der Wedemark bei Hannover. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Hannover Scorpions-Frontmann Klaus Meine hat den Welthit „Wind of Change“ in seinem Homestudio geschrieben. Wie passt da der US-Geheimdienst CIA hinein?

„Wind of Change“ ist schon lange ein Welthit, ein skurriles Gerücht hat zuletzt für zusätzliche Aufmerksamkeit gesorgt.

Der Journalist Patrick Radden Keefe habe ihn Anfang des Jahres damit konfrontiert, dass seine Ballade eigentlich vom US-Geheimdienst CIA geschrieben worden sei, sagte Scorpions-Sänger Klaus Meine der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. „Erstmal habe ich laut gelacht. Ich habe das nicht ernst genommen, aber wir leben ja in Zeiten, wo diese Verschwörungstheorien total aufgesogen werden.“

Er habe den Song im September 1989 in seinem kleinen Homestudio in der Wedemark bei Hannover eingespielt. „Da, wo halt solche Welthits entstehen“, sagte Meine mit einem Lächeln. „Außerdem, glaube ich, wäre das auch viel eher ein Thema für den KGB gewesen, weil der Song wie ein Stadtführer durch Moskau ist.“ Der Podcast „Wind of Change“ des Amerikaners Radden Keefe hat international große Beachtung erfahren.