„Ist das noch Realität“ : Wincent Weiss singt Anti-Rassismus-Song über George Floyd

Wincent Weiss hat Polizeigewalt und Rassismus in einem Song verarbeitet. Foto: Georg Wendt/dpa

Berlin Den Musiker und Songwriter haben die Bilder aus den USA nicht mehr losgelassen. Seine Gedanken und Gefühle verarbeitet er in einem Song.

Der Popsänger Wincent Weiss (27) hat die Polizeigewalt und den Rassismus in den USA in einem Song verarbeitet.

In dem Lied „Ist das noch Realität“, das von dem Tod des Afroamerikaners George Floyd inspiriert wurde, heißt es: „Mit den Händen in den Taschen ignorieren wir jeden Scheiß. Menschen sterben auf den Straßen mit dem Kopf auf dem Asphalt.“ Der Clip, den der Musiker in der Nacht zu Mittwoch auf Instagram hochgeladen hat, wurde bis Donnerstagabend mehr als eine halbe Million Mal aufgerufen.