Filmfestival Wim Wenders, „Indiana Jones“ und Scorsese in Cannes

Eine Nebenrolle in „Jeanne du Barry“ hat übrigens Pauline Pollmann - eine junge Nachwuchsschauspielerin aus Hamburg, die im Film der Regisseurin Maïwenn Marie Antoinette verkörpert. Auch andere deutsche Schauspielerinnen sind in Cannes dabei. Zu den zwei Werken, in denen Sandra Hüller zu sehen sein wird, gehört „Zone of Interest“ - ein Historiendrama, das von Rudolf Höß erzählt, der Kommandant des Konzentrationslagers Auschwitz war (Regie Jonathan Glazer). In „Anatomie d'une chute“ von der Regisseurin Justine Triet verkörpert Hüller eine Mutter, die des Mordes verdächtigt wird. Eine besondere Rolle in Cannes hat die Schauspielerin Paula Beer: Sie ist Mitglied der Jury, die den Preis in der Sektion „Un Certain Regard“ vergibt. „Ich bin wahnsinnig neugierig, welche Filme wir dort sehen werden“, sagte sie vorab der dpa. Sie freue sich darauf zu sehen, „was Filmschaffende weltweit momentan bewegt und sie in ihren Filmen festhalten.“