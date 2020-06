„Emancipation“ : Will Smith und Antoine Fuqua planen Sklaven-Thriller

Der US-Schauspieler Will Smith bereitet sich auf seine Rolle als Sklave im 19. Jahrhundert vor. Foto: Phil Mccarten/Invision/AP/dpa

Los Angeles Der Hollywood-Star Will Smith (51, „Men in Black“, „Ali“) will unter der Regie von Antoine Fuqua („Equalizer“) einen Sklaven auf der Flucht spielen.

Der geplante Thriller „Emancipation“ beruht auf einer wahren Begebenheit aus dem Jahr 1863, wie die US-Branchenblätter „Deadline.com“ und „Variety“ am Montag (Ortszeit) berichteten.

Die Geschichte dreht sich um einen schwer misshandelten Sklaven, dem im US-Staat Louisiana die Flucht von einer Plantage in den Norden der Vereinigten Staaten gelingt.

Damals veröffentlichte Fotos von seinem nach einer Auspeitschung völlig vernarbten Rücken machten sein Schicksal bekannt. Die schockierenden Bilder sollen dem Kampf der Abolitionisten für die Abschaffung der Sklaverei geholfen haben.