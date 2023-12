Straeming Wilder Genre-Mix - „Saltburn“ von Emerald Fennell

Mit expliziten Nackt- und Ekel-Szenen hat dieser Film schon vor der Veröffentlichung für Wirbel gesorgt. Nun startet „Saltburn“ von Emerald Fennell auch in Deutschland. Die britische Oscar-Preisträgerin erzählt in ihrem zweiten Spielfilm von einem jungen Mann, der sich in die britische High Society einschleicht und dabei immer obsessiver wird. Verkörpert wird der Protagonist auf meisterhafte Weise von Barry Keoghan. Der 31-jährige Ire ist aus „The Banshees of Inisherin“ bekannt.