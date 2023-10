Musik Wilco machen Art-Pop - und landen einen großen Wurf

Auf dem unvermittelt aus Klangrauschen entstehenden Opener „Infinite Surprise“ legt sich Soundschicht um Soundschicht über die heisere Stimme von Tweedy. „It's good to be alive, it's good to know we die“, singt der, bevor das aufwühlende Stück unter disharmonischem Gitarrengeheul allmählich erstirbt und am Ende nur Störgeräusche hinterlässt.