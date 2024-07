Zeitgenössischer Tanz Wiener Tanzfestival mit Roboterhund und Klima-Choreographie

Die Performance trägt den Titel „SPOTSHOTBEUYS“ - eine Referenz an den deutschen Aktionskünstler Joseph Beuys, der 1974 mehrere Tage mit einem Kojoten in einer Kunstgalerie in New York verbrachte. Nun haben sich Vorzeichen geändert: „Spot, der Roboterhund, ist nicht der Kojote, sondern die aufgeladene Robotik und Technik,“ sagte Grabinger. Sie selbst sei die wilde Natur.