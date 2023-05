Festakt zu 150 Jahre Völklinger Hütte Der Hütten-Chef kam mit Fliege und Frack

New York, Rio, Tokio: Die Welt und ihr Kulturerbe haben am Freitagabend im Mittelpunkt des Festakts anlässlich des 150. Jubiläums der Gründung der Völklinger Hütte gestanden. Etwa 300 Gäste sahen von ihren Stühlen in der Gasgebläsehalle auf den großen Leinwänden rundherum die Filmoper „Euphoria“ von Julian Rosefeldt, deren harsche Kapitalismus-Kritik vor allem in Bildern aus New York eingefangen ist. Bei der Weltpremiere des neuen Imagefilms des Weltkulturerbes Völklinger Hütte, den die Profis von Faber Courtial aus Darmstadt zusammengeschweißt haben, waren auch die weltumspannenden Geschäftsbeziehungen der Röchling-Stahlbarone vor 100 Jahren, darunter Rio de Janeiro, abgebildet. Und Saar-Kultus-Staatssekretär Jan Benedyczuk (SPD) überbrachte die herzliche Grußbotschaft seiner Chefin. Kultusministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) weile derzeit als Vizepräsidentin der Kultusministerkonferenz bei der G7-Tagung der Bildungsminister in Tokio. Sie denke mitten in der Nacht sieben Zeitzonen entfernt an Völklingen, sagte Benedyczuk.