Lichtkunst am Osthafen in Saarbrücken Besucherzahlen übertreffen Erwartungen – Zukunft des Apollon Festivals dennoch ungewiss

Fünf Tage ist es nun her, dass die letzte Lichtshow die Fassade des Rhenania-Gebäudes erleuchtet hat. Sonntagabend, 23.30 Uhr, war es vorbei mit dem ersten Apollon Visual Arts Festival am Saarbrücker Osthafen. Bei vielen Besuchern hat das Großevent der Lichtkunst wohl nachdrücklich Eindruck gemacht zu haben. Da und dort begegnen einem in den sozialen Medien auch in der Woche nach dem Festival noch Fotos und Videos der surrealen Szenerie. Von grün-leuchtenden Strukturen, die an allen Ecken und Enden der Gebäude-Architektur entlangwabern und überübermenschengroßen glatzköpfigen Frauen, die auf der Vorderseite des 39 Meter hohen Rhenania-Beton-Koloss tanzen.