„Durststrecke scheint überwunden“ Wie geht es den Kinos in Saarlouis, Illingen, St. Wendel und Lebach? Das sagt Kinoleiterin Ziegler

An diesem Samstag und Sonntag geht das deutschlandweite „Kinofest“ in seine dritte Runde. Auch im Saarland sind viele Kinos bei der Aktion mit dem Motto „Alle deine Lieblingsfilme für nur fünf Euro“ dabei. Grund genug, bei den saarländischen Kinos nachzufragen, wie die aktuelle Lage der Filmtheater ist. Was sind die Sorgen? Was macht Hoffnung? Was waren die besten Momente zuletzt? Nachfrage bei Claudia Ziegler von den Haas Filmtheaterbetrieben. Das Familienunternehmen betreibt das Capitol Saarlouis, das Union Theater Illingen, das Neue Theater St. Wendel und das City Filmstudio Lebach