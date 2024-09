Kinos im Saarland „Durchhalten und hoffentlich einen Puffer haben“ – so geht es dem UT und Passage-Kino in Saarbrücken

Im Oktober soll in einigen Kinos in Deutschland die Idee einer Flatrate eingeführt werden, mit unbegrenzten Kinobesuchen zu einem monatlichen Festpreis für die Kinogänger, wie etwa in den Niederlanden seit 15 Jahren. Lauer ist abwartend. „Mit dem Flatrate-System habe ich mich noch nicht intensiv beschäftigt“, sagt sie, vieles sei noch nicht geklärt, „außerdem gibt es Besucherinnen und Besucher, die nur einmal für einen bestimmten Film ins Kino wollen, aber nicht regelmäßig, und für diese rechnet sich eine Flat eventuell nicht“.