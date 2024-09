Kinos im Saarland Filmtheater, die nicht von Blockbustern abhängig sind

Dass Hollywood-Großproduktionen wie „Fall Guy“ oder „Mad Max: Furiosa“ schlecht laufen, spielt für sie keine Rolle. Die kleineren Filmtheater, teilweise in Vereinsform geführt, teilweise sogar ehrenamtlich, haben ein anderes Filmprogramm – aber dann doch ähnliche Sorgen: nicht zuletzt „die steigenden Energiekosten“, wie Ingrid Kraus vom Saarbrücker Kino Achteinhalb sagt. Hinzu komme bei dem vereinsgeführten Kunstkino-Haus im Nauwieser Viertel auch noch die Projektoren, die in die Jahre gekommen sind und bald erneuert werden müssten. „Es stehen also hohe Kosten ins Haus, die hoffentlich über Investitionszuschüsse finanziert werden können.“ Das Publikum im Achteinhalb habe sich verjüngt, sagt Kraus, „was uns sehr freut“; auffällig sei auch, dass das Interesse an Originalversionen, ob nun mit oder ohne Untertitel, spürbar gestiegen sei – eine Beobachtung, die die Camera Zwo in Saarbrücken teilt.