Lesen Wie ein Antiquar mit über 80 zum Tiktok-Phänomen wurde

Es ist eine der ungewöhnlichsten Social-Media-Karrieren der vergangenen Jahre, die der Antiquar hingelegt hat. Sein ganzes Leben hat er Literatur gewidmet. Seit mehr als 20 Jahren betreibt er sein Antiquariat in einer Nebenstraße von Köln. Ein Geschäft, das so vollgepfropft ist, dass der süßlich-erdige Geruch alter Bücher, den man aus Großvaters Arbeitszimmer kennt, unter der Ladentür bis auf die Straße kriecht. Eine Institution. Vor der Tür erzählt eine Frau allerdings, dass sie in den vergangenen Jahren immer wieder vorsichtig in das Geschäft gelugt habe. Nicht unbedingt immer, um etwas zu kaufen, so muss man sie verstehen. Sondern um zu schauen, ob Klaus Willbrand noch da ist.