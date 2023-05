Ursina Lardi in Saargemünd So könnte man auch gehen, beim eigenen Ende

Wie umgehen mit der unumstößlichen Wahrheit des Todes auf der Bühne, wo auf ihr doch alles nur gespielt wird? Schon einmal hat sich bei den Perspectives ein Regieteam einer Sterbenden angenommen, sie – per Video – in eine Inszenierung integriert. Das österreichische Duo Markus & Markus begleitete in seiner Variation zu Ibsens Gespenster eine Todkranke zur Sterbehilfe in die Schweiz.