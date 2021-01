Kostenpflichtiger Inhalt: Völklinger Hütte : Weltkulturerbe verlängert Öffnungszeiten

Der Generaldirektor des Weltkulturerbes Völklinger Hütte, Ralf Beil. Foto: dpa/Oliver Dietze

Völklingen/Saarbrücken Die „Mon Trésor“-Schau im Völklinger Weltkulturerbe wird nicht verlängert. Das gab Generaldirektor Ralf Beil am Donnerstag vor dem Kulturausschuss des Landtags bekannt. Der von Anfang an festgesetzte Endtermin 27. Juni wird also trotz der Corona-Auszeit nicht nach hinten geschoben.