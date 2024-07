Kulturerbe Welterbe Herrnhut: „Eine Idee des Zusammenlebens“

Schon am Freitag wurden neben Herrnhut andere Stätten in die Welterbeliste aufgenommen. Besonders aufsehenerregend: die archäologische Stätte des Klosters des Heiligen Hilarion, auch als Tell Umm Amer bekannt, im Gazastreifen. Das in byzantinischer Zeit im 4. Jahrhundert gegründete Kloster kam zugleich auf die Liste des gefährdeten Welterbes.