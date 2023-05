Auf den Spuren der SPD-Sozialpolitkerin Marie Juchacz Auf der Route des Exils der Urgroßtante

Lydia Struck ist die Urgroßnichte der SPD-Reichstagsabgeordneten Marie Juchacz und sucht Spuren des Exils in Saarbrücken. Hier steht Struck am Schlosplatz neben dem Schild, das an die Veschleppung von Menschen aus dem Saargebiet ins Lager Gurs an den Pyrenäen erinnert.

Foto: Silvia Buss