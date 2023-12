„Raumpatrouille“ auf Bluray und 4K UHD Restaurierte „Orion“: exzellent und enttäuschend zugleich

Autor Oliver Storz erzählt, dass er seine Dialoge von einst mittlerweile nicht mehr hören mag: „Ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass ich das war.“ (…) „Das war Räuber und Gendarm im Weltall.“ Komponist Peter Thomas erinnert sich auf dem Balkon seines Hauses am Luganer See an die Aufnahmen der Musik in fünf Tagen und sein Honorar von 20 000 Mark – „heute wären das 100 000“. Ausstatter Rolf Zehetbauer erzählt davon, dass er eigentlich nie Fernsehen habe machen wollen, bei der Idee einer Science-Fiction-Reihe aber doch sofort dabei gewesen sei. Nur sei das Budget so niedrig gewesen – „kein Geld“ – dass er kaum etwas habe entwerfen oder bauen lassen können. Er musste unter anderem auf Sanitär-Innenausstattung zurückgreifen. „Über Nacht haben wir aus Plastikschalen neue Dekorationen gebaut“ – während Stanley Kubrick gerade mit großem Aufwand an „2001“ werkelte. Zehetbauer: „Wir armen Fernsehschweine.“