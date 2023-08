Klassik Wagner-Tenor Stephen Gould beendet Karriere

Gould, der „Iron Man“ der Bayreuther Festspiele genannt wurde, weil er dort in den vergangenen Jahren so viele große Partien in den Richard-Wagner-Opern sang, hatte in diesem Jahr seine Auftritte auf dem Hügel sehr kurzfristig absagen müssen. Er war - wie schon im Vorjahr - für die Titelpartien in „Tannhäuser“ und „Tristan und Isolde“ sowie als Siegfried in „Götterdämmerung“ vorgesehen gewesen. Gould habe auf dringenden ärztlichen Rat hin seine Bayreuth-Teilnahme abgesagt, teilten die Festival-Verantwortlichen im Juli mit.