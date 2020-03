Untersuchungsbericht : Vorwürfe gegen Plácido Domingo „glaubwürdig“

Los Angeles Die Indizien mehren sich, dass Plácido Domingo sich nicht korrekt verhalten hat.

Die schweren Anschuldigungen gegen Starsänger Plácido Domingo wegen sexueller Übergriffe sind einer von der Oper Los Angeles beauftragten Untersuchung zufolge glaubwürdig. In zehn Fällen sei Domingo vorgeworfen worden, „unangemessenes Verhalten“ an den Tag gelegt zu haben, heißt es in dem am Dienstag von dem Opernhaus veröffentlichten Bericht.