Filme und Serien : Volles Disney-Programm mit „Star Wars“ und „Indiana Jones“

Los Angeles Die Corona-Krise macht Hollywood schwer zu schaffen. Doch Walt Disney richtet den Blick mit der Ankündigung Dutzender Projekte nach vorn. Schwerpunkt ist das Streaming-Angebot. Auch mit „Star Wars“ will man Kunden locken.

Im Rahmen der mehrstündigen Vorstellung beim Investors Day wurden am Donnerstag (Ortszeit) unter anderem zehn neue „Star Wars“-Serien angekündigt, darunter „Obi-Wan Kenobi“, in der Ewan McGregor als der ikonische Jedi-Meister und Hayden Christensen als Darth Vader aufeinandertreffen.

Kennedy kündigte auch die Rückkehr von Harrison Ford in seiner Rolle als Archäologie-Professor „Indiana Jones“ an. Die Dreharbeiten für den Abenteuerfilm unter der Regie von James Mangold sind für das kommende Frühjahr geplant, der Kinostart dann für Juli 2022. Seit 1981 spielte Ford die Rolle des draufgängerischen Professors viermal, zuletzt 2008 in „Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels“.

Marvel-Chef Kevin Feige kündigte einen neuen „Fantastic Four“-Film unter der Regie von Jon Watts („Spider-Man: Far From Home“) an. Er bestätigte auch den geplanten Dreh von „Black Panther II“ unter der Regie von Ryan Coogler und zollte dabei dem im August an Krebs gestorbenen „Black Panther“-Star Chadwick Boseman Tribut. Seine ikonische Rolle als Königssohn T'Challa in der Comic-Verfilmung werde in der Fortsetzung nicht vorkommen. Sie wollten aber die Welt des fiktiven afrikanischen Staates Wakanda darstellen, um damit das Vermächtnis des Schauspielers zu ehren.