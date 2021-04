Sängerin Milva ist tot : Große Stimme, politische Botschaft

Milva bei ihrem letzten TV-Auftritt im „Musikantenstadl“ 2012. Q Foto: dpa Foto: dpa/Bodo Schackow

Mailand Die italienische Sängerin Milva ist tot. Auch in Deutschland war ihr Fanclub groß.

Mit Liedern über Freiheit und Liebe verzauberte Milva in den 1970er Jahren Deutschland: „Freiheit in meiner Sprache“ und „Wenn der Wind sich dreht“ gehörten hierzulande zu ihren größten Erfolgen. Und natürlich „Hurra, wir leben noch“, die trotzige Antwort auf die Widrigkeiten des Lebens. Nun starb die italienische Sängerin mit den markanten feuerroten Haaren im Alter von 81 Jahren in Mailand. Zuletzt trat Milva 2012 im deutschen Fernsehen auf.

Milva wurde als Maria Ilva Biolcati am 17. Juli 1939 im Fischerdorf Goro in der norditalienischen Emilia Romagna geboren. Sie kam aus einfachen Verhältnissen. Ihre Karriere als Sängerin erhielt 1961 den entscheidenden Schub, als sie beim Festival von San Remo den dritten Platz belegte. Neben ihrer ausdrucksstarken Stimme machte auch ihre Impulsivität Schlagzeilen, in Italien erhielt sie den Spitznamen „Pantherin von Goro“. Nach Italien eroberte Milva Deutschland – wofür sie Deutsch lernte. Auch in Lateinamerika, Spanien und Frankreich hatte sie große Erfolge, ihre französischen Fans verglichen sie mit Edith Piaf.

In den 1960er und 1970er Jahren machte Milva sich einen Namen als Rebellin, nahm Partisanenhymen wie „Bella Ciao“ in ihr Repertoire auf und erzählte in politischen Chansons vom Arbeitermilieu. Das brachte ihr den Spitznamen „die Rote“ ein – als Anspielung auf ihre leuchtend rote Haarpracht und ihr politisches Engagement.

In den 70er Jahren stand Milva auch oft auf Theaterbühnen. Nach ersten Auftritten in Giorgio Strehlers Piccolo Teatro in Mailand spielte sie 1973 erfolgreich in der ebenfalls von Strehler inszenierten Dreigroschenoper von Bertolt Brecht mit, die sie durch ganz Europa führen sollte. Wegen ihrer herausragenden Interpretationen von Brecht- und Kurt Weill-Stücken verlieh ihr 2006 der damalige Bundespräsident Horst Köhler das Bundesverdienstkreuz.

Von 1973 bis 1980 tourte die „rote Diva“ mit der Gruppe „I Milvi“ durch Europa, Kanada, Russland und Japan. Ihre Leidenschaft für Politik mündete in der Zusammenarbeit mit engagierten Liedermachern wie dem Italiener Franco Battiato oder dem Griechen Mikis Theodorakis. Damals erweiterte sie ihr Repertoire um die noch wenig bekannte griechische Musik und Poesie.

Ihr Album „Was ich denke“ schoss 1978 in Deutschland an die Spitze der Verkaufscharts, was ihr eine silberne Schallplatte einbrachte. Aus der Zusammenarbeit mit Franco Battiato Anfang der 1980er Jahre entstand „Alexander Platz“, einer ihrer international berühmtesten Songs, der auf dem Album „Milva e dintorni“ (1982) verewigt wurde.