Tod mit 81 Jahren : „Vater des Funks“: Art Neville gestorben

Art Neville ist tot. Foto: Jeff Christensen/AP.

New York Der amerikanische Musiker Art Neville, der dem Brüder-Quartett The Neville Brothers aus New Orleans angehörte, ist tot.

Sein Manager Kent Sorrell bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass der „Vater des Funks“ am Montagmorgen im Beisein seiner Frau im Alter von 81 Jahren gestorben sei. Neben den Neville Brothers war der zweifache Grammy-Gewinner Teil der Bands The Meters und The funky METERS.

Neville wurde 1937 als ältester der vier Brüder Art, Charles, Aaron und Cyril in der Jazz- und Soul-Metropole New Orleans geboren. In den 1970er Jahren schlossen sich die Brüder zu den Neville Brothers zusammen, die mit einer Mischung aus Country-Soul, Rhythm 'n' Blues, Jazz und Südstaaten-Funk Erfolg hatten. „Yellow Moon“, „Brother's Keeper“ und „Sister Rosa“ zählten zu ihren größten Hits.