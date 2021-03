Ende einer Trilogie : US-Sender will Film über „Megxit“ drehen

Los Angeles Was hat Prinz Harry und seine Frau Meghan dazu getrieben, den Palast zu verlassen und England den Rücken zu drehen? Ein Spielfilm will der Frage nachgehen.

Der Spielfilm soll den Namen „Harry&Meghan: Escaping the Palace“ tragen und vervollständigt eine Trilogie über die Geschichte des Paares. 2018 hatte der Sender „Harry&Meghan: A Royal Romance“ und ein Jahr später „Harry&Meghan: Becoming Royal“ als Filme produziert.

„Escaping the Palace“ wird laut Pressemitteilung „enthüllen, was wirklich im Inneren des Palastes geschah, was Harry und Meghan dazu trieb, alles hinter sich zu lassen, um eine Zukunft für sich und ihren Sohn Archie zu schaffen.“ In den ersten beiden Filmen spielten unterschiedliche Schauspieler die Hauptrollen. Die Verfilmung soll nach Angaben des Senders im Herbst erscheinen.