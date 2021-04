Musikpreise : US-Country-Star Luke Bryan ist „Entertainer des Jahres“

Nashville Er gehört zu den ganz großen Country- Stars. ACM Awards hat Luke Bryant bereits mehrfach gewonnen. Jetzt kommt ein weiterer Spitzenpreis hinzu.

Der 44-Jährige zeigte sich glücklich und überrascht: „Ihr habt mich erwischt“ („Y'all got me“), sagte er bei Preisverleihung in der Country-Hochburg Nashville am Sonntagabend. Bryan war per Video zugeschaltet. Vor einer Woche fiel Bryan nach einem positiven Coronavirus-Test bei „American Idol“ als Juror aus.