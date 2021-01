Wegen Coronavirus : US-Behörden sagen Coachella-Festival erneut ab

Los Angeles Das Coachella-Festival zieht normalerweise über 100.000 Besucher an. Im letzten Jahr fiel es wegen Corona aus. Auch in diesem Jahr sehen die Aussichten nicht gut aus.

Mehr als 125.000 Konzertgänger waren 2020 auf dem Festivalgelände in Indio erwartet worden. Als Hauptacts an sechs Tagen sollten Gruppen und Künstler wie Rage Against the Machine, Travis Scott, Frank Ocean, Lana Del Rey, Big Sean und Calvin Harris auftreten.