Im offenen Bus : Ungewöhnliches Konzert des Gewandhausorchesters

Das Orchester des Gewandhauses in Leipzig hat eine ungewöhnliche Konzertreihe gestartet. Auf einem angemieteten doppelstöckigen Sightseeing-Bus spielten vier Hornisten Weihnachtslieder an öffentlichen Plätzen und Pflegeeinrichtungen in Leipzig.