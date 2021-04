Single und Video : Uhlmann und Stuckrad-Barre über den „Club 27“

Berlin Sie kennen sich schon länger und machen jetzt gemeinsame Sache: Der Popsänger Thees Uhlmann und der Literat Benjamin Stuckrad-Barre singen über einen traurigen Club.

Uhlmann/Stuckrad-Barre nähern sich dem etwas makaberen Thema zu eingängigem Poprock nicht ganz bierernst: „Egal was man sonst/über Gott so sagt/im Club 27/ist immer was los...“. Er selbst - so der Sänger im Lied - sei für diesen Club jedenfalls längst zu alt und werde daher vom Sensenmann-Türsteher abgewiesen.