Uraufführung im Saarland, Oscars in Los Angeles : Saarbrücken hatte den richtigen Riecher: Zwei Ophüls-Filme gewinnen Studenten-Oscars

Saarbrücken/Los Angeles Mehr als 1400 Filme waren eingereicht, 17 wurden prämiert, zwei kommen aus Deutschland – und beide hatten ihre Uraufführung beim Saarbrücker Filmfestival Max Ophüls Preis.

Das Saarbrücker Filmfestival Max Ophüls Preis hat wohl den richtigen cineastischen Riecher für Entdeckungen: Zwei Filme, die bei der jüngsten Ausgabe im Januar in Saarbrücken ihre Uraufführung erlebten, haben in Los Angeles als einzige deutsche Produktionen Studenten-Oscars gewonnen. Eine Auszeichnung in Gold erhielt Regisseur Murad Abu Eisheh, Absolvent der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg, für seinen Film „Tala'vision“. Der halbstündige Spielfilm, der in Saarbrücken in der Sparte „Mittellanger Film“ lief, erzählt vom Leben der achtjährigen Tala im vom Krieg zerrütteten Syrien und davon, welche Bedeutung ein Fernseher für das Mädchen als Flucht vor der Angst hat.