819 Filmschaffende : Udo Kier unter eingeladenen Anwärtern für Oscar-Akademie

Beverly Hills Die Oscar-Akademie lädt deutlich mehr Frauen und Minderheiten als neue Mitglieder ein. Auch viele deutsche Talente können dem Verband 2020 beitreten. Sie dürfen über die Oscar-Gewinner mitentscheiden.

Der deutsche Schauspieler Udo Kier (75) kann der Oscar-Akademie beitreten. Der gebürtige Kölner, wohnhaft im kalifornischen Palm Springs, zählt zu den 819 Filmschaffenden, die von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences in diesem Jahr als neue Mitglieder eingeladen werden.