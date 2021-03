Klassiker „Raumpatrouille“ wird fortgesetzt : Die „Orion“ fliegt wieder ins Weltall

Berlin Der deutsche Fernsehklassiker von 1966 wird fortgeführt – mit neuer Besatzung und ganz ohne Ironie.

Die „Orion“ fliegt wieder. Die deutsche Science-Fiction-Serie „Raumpatrouille – Die phantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion“, die 1966 erstmals in der ARD lief, wird unter dem Titel „Orion“ fortgeführt.

Wie das Branchenmagazin „Variety“ meldet, arbeiten die deutschen Produktionsfirmen Bavaria Fiction und Uncharted Territory an einer neuen Version der interstellaren Abenteuer. In den sieben Folgen aus den 1960ern hatte der schneidige Raumschiffkommandant Cliff Allister McLane (Dietmar Schönherr) mit allerlei Widrigkeiten zu kämpfen – mit unkontrollierbaren Robotern, galaktischen Schwerstkriminellen und einer Invasion aus dem All durch die sogenannten Frogs. Auch ein Planet, auf dem das Matriarchat blüht, gab dem kernigen Astronauten zu denken.